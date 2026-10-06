Esordio nel main draw con vittoria per gli azzurri Stefano D’Agostino, Manuel Mazza e Giorgio Tabacco nel terzo dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Dopo quella disputata in primavera, la seconda sessione di tornei internazionali è ripartita domenica 13 settembre e, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

D’Agostino ha approfittato del ritiro di Gianmarco Ferrari, testa di serie numero 6, sul risultato di un set pari: 2-6, 7-6(8). Mazza, invece, ha sconfitto 6-3, 6-1 Lorenzo Berto, mentre Tabacco ha superato 6-3, 6-3 il messicano Luis Carlos Alvarez. Eliminato Matteo Sciahbasi, sconfitto dal francese Laurent Lokoli, numero 3 del seeding.

Intanto, hanno conquistato il pass per il tabellone principale passando dalle qualificazioni gli italiani Alessandro Spadola (7-5, 6-1 sul bulgaro Dimitar Kisimov), Giammarco Gandolfi (5-7, 7-6, 10-5 su Daniel Aleksandar Amarandei), Marco Furlanetto (6-3, 6-0 sul britannico Toby Martin), Leonardo Primucci (6-3, 6-2 sul polacco Oliwier Sterniczuk), Alessandro Bellifemine (6-0, 3-6, 12-10 su Filippo Francesco Garbero) e Gabriele Pennaforti (2-6, 6-4, 10-6 su Matteo Vavassori). Out, invece, Filippo Alfano (7-6, 6-2 dallo statunitense Alexander Chang).

Nel femminile, entrano nel tabellone principale Francesca Gandolfi (6-0, 6-4 su Federica Bilardo), Angelica Raggi (6-3, 7-6 sulla svedese Isabel Skoog), Agnese Gentili (6-4, 6-7, 12-10 sulla romena Maria Toma), Eleonora Alvisi (6-3, 3-6, 10-7 su Alessia Antici) e Nicole Andrea Molaro (doppio 6-3 su Lavinia Luciano).

Cadono sull’ultimo ostacolo Giulia Paternò (7-6, 6-1 dalla russa Maria Andrienko) e Federica Trevisan (6-3, 1-6, 10-7 dalla tedesca Luisa Meyer Auf Der Heide).

Settimana indimenticabile al torneo del Forte Village per Lorenzo Rocco e Paolina Pieragostini. Il primo, tennista classe 2007 del Tc Cagliari, in coppia con Filippo Francesco Garbero ha conquistato l’accesso ai quarti superando 6-2, 6-4 i fratelli Filippo e Umberto Maria Giovannini. Pieragostini, tennista under 18 tesserata per il Tennis Beinasco, ha messo a referto il terzo risultato utile in un anno (dopo una finale e un quarto a Monastir), grazie al 6-3, 6-3 rifilato in coppia con Nicole Andrea Molaro alle elvetiche Ines Delaloye e Anja Bianchi.

© Riproduzione riservata