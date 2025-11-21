Tennis A1, il Tc Cagliari sogna la finaleLe rossoblù, sconfitte 3-1 all'andata, domani ospitano il Ct Palermo a Monte Urpinu
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sabato, alle 9, il Tc Cagliari ospita le vicecampionesse d'Italia uscenti del Ct Palermo nel match di ritorno della semifinale-playoff del campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile a squadre.
Dopo il 3-1 subito in Sicilia, le rossoblù vogliono ribaltare il risultato sul rosso di Monte Urpinu.
Per ribaltare il risultato e volare alla finale di Torino serve il percorso netto, mentre un 3-1 delle padrone di casa rimanderebbe il verdetto finale al doppio di spareggio.
Nell'altra semifinale, le campionesse in carica, l'At Verona, giocano contro il Tc Rungg dopo aver vinto 3-1 ad Appiano.