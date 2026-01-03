Sassari, Open Laneri: ecco i finalistiSi disputano domani le finali del torneo organizzato dall'Accademia Tennis Sassari
Carolina Giua contro Carolina Cicu alle ore 9, Marco Dessì contro Matteo Mura a seguire (non prima delle 10.30).
Sono queste le finali dei due tabelloni di singolare dell'edizione 2025 del Laneri Open, torneo di tennis che si concluderà domani sui campi dell'Accademia Tennis Sassari. Nel singolare maschile, si contenderanno il trofeo le prime due teste di serie. Il numero 1 del seeding Dessì (Tc Moneta) ha superato 6-1, 7-5 il numero 4 Daniel Frasconi (Tc Terranova), mentre il numero 2 Mura (Torres Tennis) ci ha messo un game in più, 6-2, 7-5, per avere la meglio sul numero 3 Leonardo Mazzucchelli (Tc Terranova).
Nel femminile, forfait dell'attesa testa di serie numero 1, l'ex Top 200 Federica Di Sarra, che ha lasciato strada libera a Giua, numero 4, che in finale affronterà in un derby targato Torres Cicu, numero 2 del tabellone, che l'ha spuntata 0-6, 6-4, 6-2 in rimonta sulla numero 3 Aurora Deidda (Milano 26).