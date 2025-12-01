Campionato Invernale, i risultati della sesta giornataSi è giocato ieri il sesto turno della competizione regionale maschile e femminile a squadre
Si è giocata domenica la sesta giornata del Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre.
Ecco risultati e classifiche della Prima Serie.
Prima serie maschile.
Tc Cagliari-Torres Tennis 2-1 (recupero giocato sabato)
Tc Cagliari A-Poggio Sport Village A 2-1
Torres-Tc Moneta 3-0
Tc Alghero-Tc70 Oristano A 1-2
Ha riposato: Tc Terranova A.
La classifica: Tc Cagliari A* e Tc Terranova A* 10; Poggio Sport Village A* 6; Torres Tennis** 4; Tc Moneta* e Tc70 Oristano* 2; Tc Alghero A* 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).
Prima serie femminile.
Tc Cagliari A-Quattro Mori Tennis Team A 0-3
Tc Alghero-Cus Cagliari 1-2
Tc Terranova A-Sporting Ct Quartu A 0-3
Ha riposato: Torres.
La classifica: Torres Tennis** 8; Quattro Mori Tennis Team A*** e Sporting Ct Quartu A* 6; Tc Cagliari A** e Tc Terranova A* 4; Cus Cagliari 2; Tc Alghero*** 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno, *** tre partite in meno).