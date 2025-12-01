Si è giocata domenica la sesta giornata del Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre.

Ecco risultati e classifiche della Prima Serie.



Prima serie maschile.

Tc Cagliari-Torres Tennis 2-1 (recupero giocato sabato)

Tc Cagliari A-Poggio Sport Village A 2-1

Torres-Tc Moneta 3-0

Tc Alghero-Tc70 Oristano A 1-2

Ha riposato: Tc Terranova A.



La classifica: Tc Cagliari A* e Tc Terranova A* 10; Poggio Sport Village A* 6; Torres Tennis** 4; Tc Moneta* e Tc70 Oristano* 2; Tc Alghero A* 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).



Prima serie femminile.

Tc Cagliari A-Quattro Mori Tennis Team A 0-3

Tc Alghero-Cus Cagliari 1-2

Tc Terranova A-Sporting Ct Quartu A 0-3

Ha riposato: Torres.



La classifica: Torres Tennis** 8; Quattro Mori Tennis Team A*** e Sporting Ct Quartu A* 6; Tc Cagliari A** e Tc Terranova A* 4; Cus Cagliari 2; Tc Alghero*** 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno, *** tre partite in meno).

