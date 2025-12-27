Tennis, entra nel vivo il Laneri Open di SassariEcco le teste di serie del torneo in corso di svolgimento sui campi dell'Accademia
Entra nel vivo il Laneri Open 2025, torneo in corso di svolgimento sui campi dell'Accademia Tennis di Sassari. Sono complessivamente 136 gli iscritti ai tabelloni di singolare (112 nel maschile, 24 nel femminile).
Il seeding maschile è guidato da Marco Dessì (Tc Moneta), seguito da Matteo Mura (Torres Tennis) e dai due portacolori del Tc Terranova Leonardo Mazzucchelli e Daniel Frasconi, in un tabellone finale che, in attesa dei qualificati dai tabelloni di sezione, vede già la presenza di altri cinque “Seconda categoria”.
Nel tabellone femminile, la testa di serie numero 1 è la tennista di Fondi Federica Di Sarra, insidiata da Carolina Cicu (Torres), Aurora Deidda (Milano 26) e Carolina Giua (Torres). Con loro, anche altre tre Seconda categoria.