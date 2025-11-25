Quinta giornata del Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre tra pioggia, rinvii e sospensioni. Sabato 15 si è giocato l'anticipo di Prima Serie femminile tra Cus Cagliari e Tc Terranova A. Ecco risultati e classifiche della Prima Serie.



Prima serie maschile.

Tc70 Oristano A-Torres Tennis 0-0 (sospesa per pioggia)

Poggio Sport Village A-Tc Terranova A 1-2

Tc Alghero-Tc Cagliari A 0-3

Riposa: Tc Moneta.



La classifica: Tc Terranova A 10; Poggio Sport Village A* e Tc Cagliari A** 6; Torres Tennis*** e Tc Moneta* 2; Tc Alghero A* e Tc70 Oristano* 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno, *** tre partite in meno).



Prima serie femminile.

Cus Cagliari-Terranova 0-3 (giocata sabato 15 novembre)

Quattro Mori Tennis Team A-Torres (sabato 6 dicembre, ore 11)

Tc Alghero-Tc Cagliari A 1-0 (sospesa per pioggia)

Riposa: Sporting Ct Quartu A.



La classifica: Torres Tennis* 8; Quattro Mori Tennis Team A***, Tc Cagliari A**, Sporting Ct Quartu A* e Tc Terranova A 4; Tc Alghero*** e Cus Cagliari 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno, *** tre partite in meno).

