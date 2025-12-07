Il Tc Alghero Mp Finance resta in A2Gli algheresi vincono 4-3 al match tiebreak lo spareggio-salvezza in casa del Tc Viserba
Il Tc Alghero Mp Finance resta nella Serie A2 di tennis maschile a squadre.
Gli algheresi vincono 4-3 al match tiebreak lo spareggio-salvezza in casa del Tc Viserba.
I risultati.
Juan Bautista Otegui (A) b. Nicola Filippi 6-1, 6-2
Samuel Zannoni b. Luca Fasciani (A) 6-1, 6-4
Calvin Hemery (A) b. Manuel Mazza 7-6(1), 6-4
Jacopo Riccardi b. Michele Fois (A) 3-6, 6-2, 6-2
Hemery/Gabriele Maria Noce (A) b. Mazza/Marco De Rossi 6-4, 6-2
Zannoni/Ricciardi b. Fois/Nicolò Serra (A) 7-6(5), 7-5.
Hemery/Fois (A) b. Mazza/Zannoni 4-6, 7-6(6), 10-2.