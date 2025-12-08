il trionfo
08 dicembre 2025 alle 16:17
Tennis maschile, il Ct Massalombarda è campione d'ItaliaNella finale disputata ieri a Torino, i romagnoli hanno battuto 4-1 il Match Ball Firenze
Il Ct Massalombarda è campione d'Italia di tennis maschile a squadre.
Nella finale disputata ieri, sui campi del Circolo Stampa Sporting Torino, i romagnoli hanno battuto 4-1 il Match Ball Firenze Country Club.
I risultati.
Jacopo Bilardo (M) b. Andrea Meduri 6-3, 6-1
Lorenzo Sciahbasi b. Lorenzo Rottoli (M) 4-6, 6-3, 6-4
Francesco Forti (M) b. Gianmarco Ferrari 6-3, 6-3
Giulio Zeppieri (M) b. Martin Tiffon 6-3, 7-6(4)
Rottoli/Bilardo b. Ferrari/Sciahbasi 2-6, 6-4, 10-7.
