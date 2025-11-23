«Campioni del mondo. Complimenti per questa vittoria incredibile». Jannik Sinner festeggia sui social la conquista della Coppa Davis da parte dell'Italia.

Il tennista di Sesto Pusteria rilancia sul proprio profilo Instagram una 'combo' con le immagini dei compagni di squadra che hanno conquistato l'"insalatiera" e le date delle vittorie azzurre: 1976, 2023, 2024, 2025.

Quello di oggi è un vero trionfo per l’Italia del tennis con gli azzurri che conquistano la coppa per la terza volta di seguito, scrivendo così una bellissima pagina di sport. In finale a Bologna, l’Italia ha superato la Spagna per 3-0: Matteo Berrettini ha sconfitto Carreno Busta 6-3, 6-4 nel primo singolare, mentre Flavio Cobolli ha completato l’opera imponendosi in rimonta su Jaume Munar 1-6, 7-6, 7-5.

