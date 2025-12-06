il match
06 dicembre 2025 alle 20:18
Tennis, il Tc Cagliari vince il Campionato InvernaleI cagliaritani vincono 3-0 l'anticipo sul campo del Tc Terranova e si aggiudica la Prima Serie maschile
Nicola Porcu, Diego Pinna e Lorenzo Rocco. Queste le tre firme sulla vittoria per 3-0 del Tc Cagliari sul campo del Tc Terranova.
Il successo a Olbia nel match valido come anticipo della settima e ultima giornata vale per i cagliaritani la vittoria della Prima Serie maschile del Campionato Invernale regionale di tennis a squadre.
La classifica: Tc Cagliari A 12; Tc Terranova A 10; Poggio Sport Village A 6; Torres Tennis 4; Tc Moneta e Tc70 Oristano 2; Tc Alghero A 0.
