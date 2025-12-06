Nicola Porcu, Diego Pinna e Lorenzo Rocco. Queste le tre firme sulla vittoria per 3-0 del Tc Cagliari sul campo del Tc Terranova.
Il successo a Olbia nel match valido come anticipo della settima e ultima giornata vale per i cagliaritani la vittoria della Prima Serie maschile del Campionato Invernale regionale di tennis a squadre.

La classifica: Tc Cagliari A 12; Tc Terranova A 10; Poggio Sport Village A 6; Torres Tennis 4; Tc Moneta e Tc70 Oristano 2; Tc Alghero A 0.

© Riproduzione riservata