la sfida
06 dicembre 2025 alle 15:54
Tennis, il Tc Alghero Mp Finance si gioca la salvezzaSpareggio per gli algheresi sulla terra rossa indoor del Tc Viserba
Domani, dalle 9, i campi in terra battuta indoor del Tc Viserba ospiteranno la sfida-salvezza tra i riminesi padroni di casa e il Tc Alghero Mp Finance.
Chi vince si conferma nella Serie A2 di tennis maschile a squadre anche per la stagione 2026, mentre chi perde disputerà il campionato di B1 già in primavera.
