Domani, dalle 9, i campi in terra battuta indoor del Tc Viserba ospiteranno la sfida-salvezza tra i riminesi padroni di casa e il Tc Alghero Mp Finance.

Chi vince si conferma nella Serie A2 di tennis maschile a squadre anche per la stagione 2026, mentre chi perde disputerà il campionato di B1 già in primavera.

© Riproduzione riservata