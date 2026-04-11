Spietato, travolgente Jannik Sinner che lascia le briciole al numero 3 del mondo Alexander Zverev e vola in finale a Montecarlo.

L'azzurro piega il campione tedesco con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e 23 minuti di gioco. Si tratta dell’ottava vittoria consecutiva su Zverev, la quarta nelle ultime quattro semifinali 1000, nelle quali non gli ha concesso un set.

Una vera e propria sentenza Jannik, che raggiunge così la sua prima finale nel Principato, quarta consecutiva in un 1000 dopo quelle vinte a Parigi nel 2025, a Indian Wells e Miami poche settimane fa.

L’altoatesino parte col turbo, si porta immediatamente sul 4-0 e chiude il primo parziale in mezz’ora per poi chiudere 6-1. Nel secondo set la resistenza di Zverev dura un po’ di più, ma non scalfisce Sinner, mai in sofferenza nei suoi turni di battuta (7 punti concessi in 8 game al servizio). E al decimo gioco, con due vincenti – uno di rovescio l’altro di dritto – arriva il break che sancisce il 6-4 finale.

Sinner in finale attende il vincente del match tra Carlos Alcaraz e l’idolo di casa Valentin Vacherot. In caso di vittoria dello spagnolo la finale di domani si arricchirebbe di un ulteriore significato: non sarebbe solo la prima del 2026 tra i due dominatori del tennis mondiale (che quest’anno hanno già vinto due tornei a testa), sarebbe anche la sfida che vale il numero 1 al mondo. In caso di trionfo, infatti, l’altoatesino tornerebbe in vetta al ranking togliendo lo scettro al murciano.

(Unioneonline/L)

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