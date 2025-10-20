Jannik Sinner, fresco vincitore del torneo di tennis più ricco della stagione a Riad, non ha dato la sua disponibilità a far parte della squadra azzurra che dovrà difendere a Bologna fra un mese la Coppa Davis, il campionato del mondo per nazioni. Coppa che l’Italia ha vinto nelle ultime due edizioni. Questi i convocati dal capitano del Team Italia Filippo Volandri: Berrettini, Cobolli, Musetti, Bolelli e Vavassori. «Dovremo superare avversari insidiosi a partire dall'Austria, ma ho la fortuna di poter contare su un'ampia rosa di giocatori che ci permetterà di affrontare l’impegno con la massima convinzione», dice Volandri, «Jannik non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che tornerà presto a far parte della squadra».

«Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra; A Bologna, sarà ancora una volta un'entusiasmante avventura, conosco il valore di questi ragazzi e sono sicuro che il futuro ci regalerà nuove grandi soddisfazioni».

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, commenta: «Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Sinner, per noi comunque molto dolorosa , che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano. La Coppa Davis rappresenta per lui – e per tutti noi – un simbolo di orgoglio e di appartenenza, e siamo certi che tornerà presto a indossare la maglia azzurra con la stessa passione e determinazione di sempre. Allo stesso tempo, voglio sottolineare la grande fiducia che riponiamo nel gruppo guidato da Filippo Volandri: una squadra solida, unita, capace di trasformare ogni difficoltà in un’ulteriore spinta. I nostri ragazzi hanno già dimostrato di poter raggiungere traguardi straordinari insieme, e sono convinto che anche questa volta sapranno onorare al meglio i colori dell’Italia».

