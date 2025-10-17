Six Kings Slam, i re sono rimasti in due. I soliti due, Carlos Alcaraz – numero 1 del mondo – e Jannik Sinner, numero 2, la massima espressione di questo sport sempre più planetario. A Riad, sede del torneo più ricco dell’anno, esibizione senza punti ma con un montepremi incredibile, le due star hanno svolto il loro compito senza sofferenze. Sono stati due 6-4, 6-2 svelti, facili per chi non conosce il tennis. Perché Fritz e Djokovic sono due colossi planetari, ma che di fronte a questi due extraterrestri appaiono pieni di limiti, inferiori dal primo all’ultimo scambio.

Domani sera (ore 18) l’epilogo: Sinner deve rifarsi, dopo la sconfitta a Roma, Parigi e New York, è apparso in gran forma e questo fa sperare i tifosi italiani.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata