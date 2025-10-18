Si tratta soltanto di un torneo-esibizione ma il segnale che arriva dal Six Kings Slam di Riad, in Arabia Saudita, è incoraggiante: Jannik Sinner ha dominato in finale Carlos Alcaraz, imponendosi per 6-2 6-4.

Quel cambio di gioco contro lo spagnolo, promesso dall'italiano dopo la sconfitta agli Us Open, c'è stato: servizio impeccabile, palle tagliate e volée a rete. Per il resto il solito ritmo forsennato che toglie il tempo di ragionare all'avversario. Alcaraz è apparso sorpreso e non è mai riuscito ad imporre la propria strategia di gioco. Entrambi arrivavano dalle tormentate tappe asiatiche del circuito Atp: vittorie e ritiri che facevano temere sulla loro tenta; invece, hanno dato spettacolo con giocate da cineteca. L'altoatesino si porta a casa il montepremi milionario, per il secondo anno consecutivo, ed una buona iniezione di fiducia in vista del finale di stagione che vedrà il suo momento più alto nelle Atp Finals di Torino.

I due sorridono e scherzano dopo l'incontro. «Carlos è un amico ma voglio ancora migliorare. Non ho i suoi giochi di prestigio, devi impararli». Il murciano ricambia: «Rivali ma amici. Quando Jannik gioca così, è incredibile, difficile giocarci».

Il match inizia nel tripudio del pubblico che accoglie i due campioni come star. L'italiano entra in campo determinato e strappa subito il servizio ad Alcaraz che perde il game a 15. Lo spagnolo cerca subito la reazione e si porta sul 30-30 ma Sinner tiene il servizio grazie ad un ace. Il numero 1 replica e si porta sul 2-1. I due danno spettacolo con colpi eccezionali che il pubblico apprezza: loro stessi, a turno, applaudono la bravura dell'avversario.

Nel quarto game Sinner serve benissimo e lascia Alcaraz a 0. Nel quinto ancora un break per l'altoatesino che mette sotto pressione Alcaraz, costringendolo spesso all'errore. Sinner serve ancora bene e si porta sul 5-1. Lo spagnolo sembra ritrovare un po' di concentrazione e accorcia sul 5-2 ma è tardi. L'italiano chiude il set sul 6-2 in 27 minuti.

Nel secondo set Alcaraz parte meglio e tiene il gioco. I game sono equilibrati fino a quando non si va sul 3-3 con il murciano al servizio: Sinner spinge al massimo e ottiene il break al termine di giocate da applausi. Il campione di Sesto Val Pusteria serve e va sul 5-3. Alcaraz a sua volta tiene il servizio con la palle nuove ed accorcia sul 5-4. Nell'ultimo game Sinner è irresistibile alla battuta e chiude il set e la partita sul 6-4.

