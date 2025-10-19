Da domani a domenica 2 novembre, il Gruppo tennis Generale Gastone Rossi organizza sui campi in green set di Via Tramontana, a Cagliari, i Campionati sardi Veterani, manifestazione valida anche come terzo Memorial Carlo Usai.

Le gare in programma sono il singolare maschile Over 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 e 80, il singolare femminile Over 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 e 75, il doppio maschile Over 35, 45 e 60, il doppio femminile Over 35, 45 e 60, il doppio misto Over 35, 45 e 60.

