Lunga giornata di gare, sul rosso di Santa Margherita di Pula, dove Juan Cruz Martin Manzano ha conquistato un posto nella del singolare maschile del terzo Itf Combined che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

A causa del maltempo dei giorni scorsi, oggi i tennisti sono stati impegnati in un doppio turno, con quarti e semifinali maschili. Martin Manzano, che in finale troverà il numero tre del seeding, il francese Moise Kouame, ha prima eliminato 6-2, 2-6, 6-2 Gianmarco Ferrari, poi 2-6, 6-2, 6-4 la wild card Lorenzo Carboni. Nel match del mattino, Carboni aveva invece sconfitto 4-6, 6-4, 6-0 Francesco Forti.

Femminile. Negli ottavi femminili, Alessandra Mazzola ha eliminato Deborah Chiesa con un doppio 7-5. Intanto, nel triplo confronto tra Italia e Germania, due vittorie azzurre: Samira De Stefano, testa di serie numero 3, ha regolato 6-3, 6-4 Marianna Thamm; Enola Chiesa ha rifilato un doppio 6-2 a Laura Boehner, ma Gaia Maduzzi è stata sconfitta 6-2, 6-4 da Joelle Lilly Sophie Steur.

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