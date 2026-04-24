La 'pattuglia' italiana è pronta per andare a caccia del Sardegna Open, Challenger 175 che torna dopo due anni e che si disputerà a Cagliari dal 27 aprile al 3 maggio.

Diversi gli azzurri che iniziano ad arrivare e che già domani saranno in campo per i primi allenamenti. Tra questi ci sono Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego che, reduci dall'eliminazione a Madrid, puntano a ritrovare le sensazioni giuste in vista del prossimo grande impegno nella Capitale.

Il romano sarà in campo domani nel primo pomeriggio con Fonio mentre il torinese testerà il campo in serata. Fanno parte del gruppo di azzurri, poi, anche Federico Cinà e Stefano Travaglia, che si alleneranno sempre domani in attesa di iniziare il torneo sulla terra rossa che rappresenta un antipasto dell'appuntamento con gli Internazionali di Roma.

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