Flavio Cobolli è in finale al toreno Atp 250 di Monaco di Baviera. Il tennista italiano ha battuto in semifinale il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3, 6-2.

Cobolli, attualmente numero 16 del ranking Atp, per la conquista del titolo della città bavarese affronterà il vincente tra lo slovacco Alex Multan (n.166) e lo statunitense Ben Shelton (n.6). 

(Unioneonline)

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