tennis
18 aprile 2026 alle 15:18
Cobolli batte Zverev e vola in finale a Monaco di BavieraIl tedesco sconfitto in due set con il punteggio di 6-3, 6-2
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Flavio Cobolli è in finale al toreno Atp 250 di Monaco di Baviera. Il tennista italiano ha battuto in semifinale il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3, 6-2.
Cobolli, attualmente numero 16 del ranking Atp, per la conquista del titolo della città bavarese affronterà il vincente tra lo slovacco Alex Multan (n.166) e lo statunitense Ben Shelton (n.6).
(Unioneonline)
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