Tennis Serie D, le partite della terza giornataSi disputano domenica i match validi per il campionato regionale a squadre maschile e femminile
Si disputano domenica i match validi per la terza giornata del campionato regionale di Serie D maschile e femminile a squadre.
D1 maschile.
Girone 1:
Tennis Elmas-Le Saline (ore 9)
Tc Ittiri-Cus Cagliari A (10)
Tc Porto Torres-Tc Cagliari A
Classifica: Cus Cagliari A 6; Tennis Elmas e Tc Porto Torres 4; Le Saline 3; Tc Ittiri e Tc Cagliari A 0.
Girone 2:
Easy Sporting A-Tc Ghilarza (ore 9)
Poggio Sport Village-Tc Solarussa A
Tc Carbonia A-Gt Generale Rossi-A (rinviata a domenica 17 maggio, ore 9)
Classifica: Easy Sporting A 6; Gt Generale Rossi 4; Tc Solarussa A e Tc Carbonia A 3; Poggio Sport Village A 1; Tc Ghilarza 0.
D1 femminile.
Girone 1:
Gt Generale Rossi A-Easy Tennis (ore 9)
Torres Tennis-Ct Macomer
Tc Tempio-Le Saline (10)
Classifica: Tc Tempio*, Le Saline*, Gt Generale Rossi* ed Easy Tennis* 3; Ct Macomer e Torres Tennis 0. (* una partita in meno).
Girone 2:
Cus Cagliari-Quattro Mori Tennis Team A (ore 9)
Poggio Sport Village-Ct Decimomannu
Sporting Ct Quartu-T&C Al.Ga
Classifica: Quattro Mori Tennis Team A e Ct Decimomannu 6; Poggio Sport Village 2; Cus Cagliari e Sporting Ct Quartu 1; T&C Al.Ga 0.