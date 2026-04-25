Sarà uno tra Francesco Forti e Federico Arnaboldi, rispettivamente testa di serie numero sei e cinque, ad aggiudicarsi il titolo del singolare maschile del quarto Itf Combined di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

In semifinale, sui campi in terra battuta del Forte Village, Forti ha sconfitto 6-3, 6-4 il numero 7, Manuel Mazza, mentre Arnaboldi ha rifilato un doppio 6-2 a Giovanni Oradini, numero otto del seeding.

Nel doppio maschile, è stato proprio Forti, in coppia con Lorenzo Rottoli, ad aggiudicarsi per 6-1, 6-4 la finale tutta tricolore contro Mazza e Tommaso Compagnucci.

Femminile. Nel singolare femminile, è approdata in semifinale la qualificata Gaia Maduzzi, che dopo aver sconfitto 6-3, 6-3 la numero 8 del torneo ,Vittoria Paganetti, se la vedrà con la numero due, la croata Tara Wuerth. Laura Mair, invece, è stata eliminata dalla serba Natalija Senic, numero 6 del tabellone, che l’ha superata 6-1, 6-3.

Nella finale del doppio, Enola Chiesa e la tedesca Joelle Lilly Sophie Steur sfideranno la finlandese Laura Hietaranta e la francese Tiphanie Lemaitre.

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