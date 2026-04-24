Carlos Alcaraz salterà gli Internazionali di Roma e, soprattutto, il Roland Garros. Lo spagnolo lo ha annunciato sui suoi social: «Dopo i risultati degli esami di oggi, abbiamo deciso di essere prudenti. E' un momento duro per me, ma sono sicuro che tornerò più forte».

Da Madrid sono arrivate per lui parole di comprensione da parte del grande rivale: «Secondo me sarà stata l'unica scelta possibile, perché comunque rinunciare a uno Slam è tosta, fa male - ha dichiarato Sinner – Sul rosso è il più forte, ma lo è anche su erba avendo vinto già due volte Wimbledon, speriamo che possa tornare a Londra».

Senza il recente dominatore della terra battuta - sia pur sconfitto dall'altoatesino nella finale di Montecarlo - la primavera tennistica si apre adesso a prospettive inedite, e chi può approfittarne è, innanzitutto, l'azzurro. Se non altro per scavare un solco nella classifica Atp, dato che il murciano perderà 3mila punti. Ma oltre al ranking, davanti al numero uno del mondo si presenta un filotto di tornei che non ha mai vinto e che, senza il suo storico rivale, sono più a portata di mano.

.(Unioneonline/v.l.)

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