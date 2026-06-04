Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora campioni al Roland Garros: il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno battendo in finale il duo Gabriela Dabrowski-Evan King in rimonta per 4-6 6-3 10-4.

«Ancora vivo questo sogno che non finisce. Andrea, sei il mio migliore amico, giocare con te è troppo bello, troppo divertente giocare e tu sei troppo forte»: così Sara Errani rivolgendosi ad Andrea Vavassori dopo il trionfo. «Ci vediamo tra un anno», ha detto ancora l'azzurra dopo la vittoria a Parigi. Poi il ringraziamento al team e ai familiari: «Senza di voi non sarebbe possibile tutto questo».

«Grazie Sara, tu sei la mia migliore amica, la prima con cui voglio parlare quando perdo una partita, sono contento di condividere questo viaggio con te, non lo do per scontato», ha detto Vavassori.

(Unioneonline)

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