tennis
03 giugno 2026 alle 19:46aggiornato il 03 giugno 2026 alle 19:50
Roland Garros, è certo un italiano in finale: Cobolli passa e aspetta il vincente tra Berrettini e ArnaldiBatte Auger-Aliassime in quattro set, va in semifinale e rende sicura la presenza di un azzurro nell’ultima partita dello Slam parigino
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Flavio Cobolli va in semifinale al Roland Garros, e così è sicura la presenza di un italiano nella finale dello Slam parigino.
L'azzurro nel suo quarto di finale ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime, n.6 al mondo, in quattro set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4).
Ora aspetta di conoscere l'avversario della semifinale dalla sfida tutta azzurra, stasera, tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.
(Unioneonline)
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