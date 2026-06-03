Flavio Cobolli va in semifinale al Roland Garros, e così è sicura la presenza di un italiano nella finale dello Slam parigino.

L'azzurro nel suo quarto di finale ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime, n.6 al mondo, in quattro set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4).

Ora aspetta di conoscere l'avversario della semifinale dalla sfida tutta azzurra, stasera, tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. 

(Unioneonline)

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