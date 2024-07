Un Lorenzo Musetti semplicemente divino sconfigge Taylor Fritz e vola in semifinale a Wimbledon, dove affronterà Novak Djokovic. Il tennista carrarino si impone sullo statunitense numero 12 al mondo, grande favorito del match, dopo 3 ore e mezzo circa di gioco con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1.

Eppure all’inizio tutto sembrava andare per il verso sbagliato. Fritz va subuto avanti 6-3, 1-0 e servizio, ma Musetti piazza il controbreak e da quel momento inizia un’altra partita. L’azzurro incanta il campo numero 1 dell’All England Club e stordisce il solido ed esperto tennista americano con un tennis brillante e un’autentica master class di variazioni, fatta di rovesci in back meravigliosamente affettati, palle corte, pallonetti, continui cambi di traiettoria e improvvise accelerazioni.

Musetti si porta sul 5-3 ma perde a 0 il servizio, il secondo parziale si decide dunque al tiebreak in cui l’azzurro si impone per 7-5. Fritz è al tappeto, neanche il suo poderoso servizio riesce a neutralizzare un Musetti in stato di grazia, che si aggiudica per 6-2 il terzo set.

Nel quarto parziale si va avanti seguendo i turni di servizio, Fritz diventa più offensivo e all’ottavo game piazza il break che lo porta a servire per il set. Finisce 6-3, e si decide tutto al quinto, quando Musetti torna a ricamare tennis e si porta subito sul 5-0. Finisce 6-1, per Musetti è la prima semifinale Slam e il momento più alto della sua breve carriera. Venerdì la sfida con Djokovic, con cui ha perso solo al quinto set nell’ultimo Roland Garros. Giovedì nel femminile Paolini sfida la croata Vekic sempre in semifinale.

(Unioneonline/L)

