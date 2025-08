L'Atp conferma Cagliari sede per due anni del Challenger 175. Lo ha annunciato il presidente della Federazione tennis Angelo Binaghi a margine dell’evento "Sport, Crescita e Sviluppo" a Cagliari, in occasione della prima edizione del Trofeo Gigi Riva, dove ha anche avuto modo di parlare col ministro dello Sport Andrea Abodi.

«L'edizione 2026 sarà a maggio», ha detto Binaghi, «sperando che per allora i lavori al Tennis Club siano conclusi. Si tratta di un torneo prestigioso che negli anni scorsi ha visto scendere in campo campioni come Musetti, Shelton e Tiafoe».

Proprio a causa dei lavori programmati nel 2025 il grande tennis internazionale aveva disertato i campi in terra rossa di Monte Urpinu.

