Jannik Sinner sconfigge il canadese Auger Aliassime, numero 6 al mondo, in due set e approda alle semifinali del Master 1000 di Montecarlo.

Dopo i patemi di ieri, quel «calo di energie» che lo ha fatto soffrire con Machac, oggi tutto facile per l’azzurro, cui basta piazzare un break ogni set per piegare la resistenza del canadese e sconfiggerlo così per la quinta volta consecutiva: finisce 6-3, 6-4 , in poco più di un’ora e mezzo.

Nel primo parziale Jannik concede le briciole al servizio e strappa la battuta all’avversario al sesto game. Nel secondo set è Auger Aliassime il primo ad avere palla break, ma Sinner la cancella con una perfetta prima di servizio e strappa la battuta all’avversario nel settimo game.

Il numero 2 al mondo sfiderà in semifinale il numero 3, il tedesco Alexander Zverev, che ha sconfitto al terzo set l’astro nascente brasiliano Joao Fonseca, al termine di un match molto combattuto. Sinner è avanti 8-4 nei precedenti, ha vinto gli ultimi 7, tutti quelli dal 2024 in poi.

In caso di finale contro Carlos Alcaraz, il match varrà anche il numero 1 del ranking Atp.

(Unioneonline)

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