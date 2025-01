Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale le nazionali italiane di tennis maschile e femminile, vincitrici di Coppa Davis e Bjk Cup. «L'anno è cominciato bene con la vittoria di Sinner e la finale di doppio di Vavassori e Bonelli agli Australian Open. È stato un anno di grandi successi, una stagione straordinaria per l'Italia», il suo elogio durante la grande festa per i trionfi azzurri. «Ora si attende la terza vittoria di Davis, ma non è indispensabile subito. La Davis quest'anno inoltre è stata felicemente accompagnata dalla vittoria delle azzurre nella manifestazione intitolata a Billie Jean King. Le ho seguite ampiamente entrambe con costanza».

All'incontro, come segnalato dai giorni scorsi, non ha partecipato Jannik Sinner reduce dalla strepitosa affermazione in Australia. A parlare, al suo posto, Matteo Berrettini: «Ho vissuto in prima persona i successi delle ragazze perché quando potevo andavo a vederle e ho preso energie da loro, Questo è stato il segreto nei successi della nazionale, poi - scherza Berrettini riferendosi proprio a Sinner - c'è stato anche un ragazzo altoatesino che ci ha aiutato un pochino. Ora cercheremo di fare ancora del nostro meglio, vogliamo continuare a portare emozioni nelle case di chi guarda il tennis».

Il cagliaritano Angelo Binaghi, presidente della Fitp, ha invitato Mattarella ai prossimi internazionali di Roma, a maggio. «Ci manca solo un sogno», l'augurio del numero uno della Federtennis. «A maggio organizzeremo con Sport e Salute un'edizione speciale degli Internazionali d'Italia, a Roma. La vittoria di un italiano manca da quasi cinquant'anni: sarebbe un'emozione averla con noi». Il presidente Fitp ha poi aggiunto: «Il tennis oggi è molto più popolare, più seguito e più giocato. E nel 2024 abbiamo esagerato con le vittorie. Avevamo già vinto in passato Davis e Fed Cup, ma quest'anno è diverso: nel nostro sport individuale, la conquista di Davis e BJ King Cup è la vittoria della squadra. Abbiamo dimostrato al mondo come l'Italia sa fare squadra. Abbiamo le idee chiare: vogliamo portare il tennis nella case di tutti gli italiani attraverso la tv, andare nelle scuole a insegnare tennis e padel».

«Siete stati tutti eccezionali», ha proseguito Mattarella. «Avete posto il tennis italiano ai vertici mondiali e al maggiore livello di popolarità e di pratica nel nostro Paese: questo fa ben sperare per il futuro e per le nuove leve. Mai avremo sperato di arrivare a questi risultati: per questo voglio ringraziarvi tutti». All'evento hanno partecipato le squadre maschili e femminili. Presente anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: «Siamo tutti orgogliosi del nostro tennis e va dato atto al presidente Binaghi di portare avanti una federazione che ha saputo ottenere questi risultati».

(Unioneonline/r.sp.)

