«Jannik Sinner ha sofferto per un virus che lo ha costretto al ritiro contro Alcaraz lunedì. Ora si sente un po’ meglio, oggi riposa e dovrebbe tornare in campo giovedì. Siamo fiduciosi che starà bene».

Dopo tante, troppe speculazioni, arriva la semplice verità. A riferirla è Darren Cahill, coach del numero 1 al mondo: Sinner lunedì aveva la febbre, e l’alta temperatura, con elevatissimo grado di umidità presente alle 15 a Cincinnati non lo ha aiutato a performare nonostante il malanno.

La cosa più importante è che Jannik è sulla via del recupero e giovedì 21 agosto potrà riprendere gli allenamenti in vista al debutto agli Us Open, previsto lunedì o martedì.

L’altoatesino a New York difende il titolo dello scorso anno e lo scettro di numero 1 al mondo. Deve fare meglio di Alcaraz nel torneo per restare in vetta al ranking anche dopo gli Us Open.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata