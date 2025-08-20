Cahill: «Sinner ha avuto un virus, ora sta meglio. Giovedì in campo per preparare gli Us Open»Il coach del numero 1 al mondo mette fine alle speculazioni e spiega il motivo del ritiro nella finale di Cincinnati contro Alcaraz
«Jannik Sinner ha sofferto per un virus che lo ha costretto al ritiro contro Alcaraz lunedì. Ora si sente un po’ meglio, oggi riposa e dovrebbe tornare in campo giovedì. Siamo fiduciosi che starà bene».
Dopo tante, troppe speculazioni, arriva la semplice verità. A riferirla è Darren Cahill, coach del numero 1 al mondo: Sinner lunedì aveva la febbre, e l’alta temperatura, con elevatissimo grado di umidità presente alle 15 a Cincinnati non lo ha aiutato a performare nonostante il malanno.
La cosa più importante è che Jannik è sulla via del recupero e giovedì 21 agosto potrà riprendere gli allenamenti in vista al debutto agli Us Open, previsto lunedì o martedì.
L’altoatesino a New York difende il titolo dello scorso anno e lo scettro di numero 1 al mondo. Deve fare meglio di Alcaraz nel torneo per restare in vetta al ranking anche dopo gli Us Open.
(Unioneonline/L)