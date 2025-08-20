la finale
20 agosto 2025 alle 18:16
Tennis, Anastasia Ogno vince l'Open di FerragostoLa tennista algherese si aggiudica il torneo nazionale disputato a Tolentino
Anastasia Ogno si aggiudica l'Open di Ferragosto-Centro Medico BluGallery torneo nazionale organizzato sui campi in terra battuta dell'Asd Tolentino.
La tennista algherese, accreditata della prima testa di serie con classifica operativa 2.5, ha battuto due avversarie di pari classifica: dopo aver esordito superando 6-4, 6-0 Vittoria Muratori in semifinale, ha battuto 7-5, 6-4 Beatrice Guccione.
