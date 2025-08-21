Tennis, a La Maddalena vince PizzolanteIl Torneo Rodeo Open Nord Legno disputato sui campi del Tc Moneta è stato conquistato dal tennista pugliese
Christian Pizzolante si aggiudica il Torneo Rodeo Open Nord Legno disputato a La Maddalena, sui campi del Tc Moneta.
L'under 18 pugliese non ha concesso set ai suoi avversari, esordendo con un doppio 4-0 al campano Mario Balzano agli ottavi di finale, eliminando 4-2, 5-4(5) la testa di serie numero 1 Luigi Corrias (alfiere del circolo ospitante) ai quarti, regolando 4-1, 4-2 l'emiliano Luigi Fornaciari in semifinale e battendo 7-6)3), 6-3 il numero 3 del seeding Alessandro Califano (Tc Moneta) in finale.