Nell'Itf25 di Lesa Lorenzo Carboni non si ferma.
Sul rosso piemontese, il 19enne algherese (numero 563 della classifica mondiale) ha regolato 6-2, 6-3 la testa di serie numero 6 Giovanni Fonio (399 Atp) e si è qualificato per le semifinali, dove sfiderà l'ucraino Oleksandr Ovcharenko (378), numero 4 del seeding.

