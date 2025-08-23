Lesa
23 agosto 2025 alle 16:27
Tennis, Lorenzo Carboni vola in semifinaleL'algherese elimina in due set Giovanni Fonio nei quarti dell'Itf25
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nell'Itf25 di Lesa Lorenzo Carboni non si ferma.
Sul rosso piemontese, il 19enne algherese (numero 563 della classifica mondiale) ha regolato 6-2, 6-3 la testa di serie numero 6 Giovanni Fonio (399 Atp) e si è qualificato per le semifinali, dove sfiderà l'ucraino Oleksandr Ovcharenko (378), numero 4 del seeding.
© Riproduzione riservata