Prosegue il cammino di Lorenzo Carboni nell'Itf25 di Lesa. 

Sul rosso piemontese, il 19enne algherese (numero 563 della classifica mondiale) ha battuto 6-3, 7-5 il qualificato Denis Spiridon (1739 Atp)

Nei quarti di finale, Carboni affronterà la testa di serie numero 6 Giovanni Fonio (399).

© Riproduzione riservata