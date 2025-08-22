la vittoria
22 agosto 2025 alle 15:43aggiornato il 22 agosto 2025 alle 15:44
Tennis, Lorenzo Carboni vola ai quartiIl 19enne algherese batte Denis Spiridon nel secondo turno dell'Itf25 di Lesa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prosegue il cammino di Lorenzo Carboni nell'Itf25 di Lesa.
Sul rosso piemontese, il 19enne algherese (numero 563 della classifica mondiale) ha battuto 6-3, 7-5 il qualificato Denis Spiridon (1739 Atp).
Nei quarti di finale, Carboni affronterà la testa di serie numero 6 Giovanni Fonio (399).
© Riproduzione riservata