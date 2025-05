Jasmine Paolini è in finale agli Internazionali d’Italia, prima tennista italiana a riuscirci dal 2014, quando la sua attuale compagna di doppio Sara Errani fu sconfitta da Serena Williams.

L’azzurra si impone in semifinale sulla statunitense Peyton Stearns con il punteggio di 7-5, 6-1. Vince in rimonta un primo set complicatissimo, in cui era sotto 5-3 e ha dovuto annullare tre setpoint all’avversaria, per poi dilagare nel secondo, approfittando anche di un calo della statunitense.

Paolini giocherà la finale sabato contro la vincente del match tra la statunitense Coco Gauff e la cinese Qinweng Zheng.

Domani, invece, è impegnata nella semifinale di doppio assieme a Sara Errani. Sempre domani, venerdì 16 maggio, torna in campo Lorenzo Musetti per la supersfida in semifinale con Carlos Alcaraz. Appuntamento a questa sera alle 19 invece per Jannik Sinner: il numero 1 al mondo sfida ai quarti Casper Ruud.

