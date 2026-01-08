

Dalla Sardegna al Foro Italico: da lunedì scatta il torneo che mette in palio la possibilità di qualificarsi alle Pre-qualificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia, in programma a maggio al Foro Italico di Roma. Iscrizioni ancora aperte, ma sono già nell'entry-list alcuni dei più forti tennisti italiani e sardi, pronti a conquistare sulla terra rossa di Monte Urpinu il sogno di arrivare sul “rosso” del Master 1000 Atp e Wta della Capitale.

Da lunedì 12 a domenica 25 gennaio: due settimane di grande tennis per aprire la stagione del tennis sardo. In palio 23mila euro, ma soprattutto il sogno romano. Un sogno che può diventare realtà in singolare maschile e femminile e nel doppio maschile e femminile del tabellone Open, dove si contenderanno titoli e “prize money” i migliori Seconda categoria d’Italia.

Ma non solo, perché il sogno, forse ancora di più, è quello che possono coronare i Quarta categoria: dal Tc Cagliari infatti si può arrivare a Roma perché dopo i tornei Provinciali che hanno dato i pass per il Master regionale di Cagliari ai vincitori (e in alcuni casi ai finalisti) dei tornei di Tempio, San Giovanni, Macomer e Poggio dei Pini per chi vince ci sarà la grande opportunità di qualificarsi al Master Nazionale che si disputerà proprio a Roma durante gli Internazionali, sugli stessi campi dei più forti tennisti del mondo.

Le iscrizioni per i singolaristi dalla classifica 3.5 alla 2.8 scadono domani alle 12. Poi in base ai tabelloni, verrà comunicata la scadenza per tutte le categorie fino ai 2.1 e verranno redatti i main draw con i migliori. Per i tabelloni di doppio le iscrizioni scadono sabato 17, sempre a mezzogiorno. Per i Quarta categoria l’iscrizione è automatica in base al diritto conquistato nei Provinciali.

Al momento ci sono già oltre cento iscritti (69 nel maschile e 37 nel femminile). Nel maschile, sono già 46 i Seconda categoria pronti a giocarsi le proprie chance per conquistare il pass per Roma. Davanti a tutti ci sono i 2.2 Riccardo Mascarini e Gian Marco Ortenzi, seguiti da otto classificati 2.3 guidati da Antonio Caruso. Tra questi, anche il torresino Matteo Mura.

Complessivamente 32 Seconda categoria, con quattro 2.2 nel femminile: Jessica Bertoldo, Costanza Traversi e le due portacolori del Tc Cagliari in serie A2 Eleonora Alvisi e Linda Salvi. Tra le tenniste sarde, spicca la 2.5 Alessandra Pezzulla (Quattro Mori Tennis Team).

L’anno scorso il siciliano Pietro Marino conquistò il titolo maschile battendo in finale Alessandro Ingarao dopo oltre tre ore e tre set di battaglia. Proprio Ingarao, pluricampione ai Campionati Italiani di Seconda e nelle precedenti edizioni delle Pre Quali sempre al Tc Cagliari, potrebbe essere un altro dei protagonisti visto che negli ultimi anni è sempre arrivato in fondo nei grandi tornei ospitati a Monte Urpinu. Nel femminile a trionfare fu una delle tenniste del Tc Cagliari, Alessandra Mazzola, che superò anche a causa di un infortunio Cristiana Ferrando.

