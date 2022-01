Novak Djokovic è stato esentato dalla vaccinazione contro il Covid perché ha contratto il virus a dicembre, secondo quanto affermato dai legali del tennista numero 1 al mondo in un documento depositato in tribunale a Melbourne.

“La data del primo test positivo per la Pcr Covid è stata registrata il 16 dicembre 2021”, si legge nel documento che cerca di ribaltare l’annullamento del visto per entrare in Australia. Nole chiede di essere trasferito dall’hotel in cui è trattenuto e di potersi allenare in vista della partecipazione al torneo.

Lunedì la decisione del Tribunale. Il protocollo degli Australian Open prevede l’esenzione per chi abbia contratto l’infezione negli ultimi sei mesi, ma le leggi del governo australiano, a quanto si apprende, sono diverse. La possibilità di entrare in caso di guarigione dal Covid negli ultimi sei mesi è riservata solo ai cittadini australiani, gli stranieri devono per forza essere vaccinati. Resta da capire perché il serbo e i suoi legali abbiano atteso così tanto prima di dare la notizia, dando adito a polemiche su un presunto trattamento di favore.

In ogni caso lunedì si conoscerà il destino del campione serbo, trattenuto in un hotel per immigrati irregolari come una sua collega, la tennista di doppio Renata Voracova, della Repubblica Ceca.

Ieri Nole ha scritto il primo messaggio su Instagram da quando è scoppiato il caso: “Grazie alla mia famiglia, ai miei cari, alla Serbia e a tutte le brave persone nel mondo che mi hanno inviato il loro sostegno. Grazie a Dio per la salute”. Questo supporto “lo sento ed è molto apprezzato”.

(Unioneonline/L)

