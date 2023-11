Battuto da Dimitrov e beccato dal pubblico: non è stata una giornata facile per il tennista russo Daniil Medvedev che, eliminato per mano del bulgaro dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, si è lasciato andare ad un gestaccio verso il pubblico al termine del match.

Dopo i saluti a rete, Medvedev è uscito dal campo accompagnato dai fischi del pubblico parigino a cui ha rivolto il suo indice medio.

«Dito medio?», ha poi sostenuto, «ma no, mi stavo solo controllando le unghie. Perché mai avrei dovuto farlo ad un pubblico così bello come quello di Parigi?».

In realtà il russo si è scontrato con il pubblico durante il secondo quando i toni si sono alzati tra lui, noto per i suoi sbalzi d'umore, e il pubblico di Bercy che lo ha fischiato in più di una occasione con Medvedev (che, per il nervosismo, ha anche spaccato una sua racchetta), ammonito poi dal giudice di sedia dopo una discussione proprio sui fischi del pubblico.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata