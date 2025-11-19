Pur orfana di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, parte bene l’Italia nella Coppa Davis che si svolgerà sino a domenica a Bologna. Matteo Berrettini sconfigge in due set (6-3, 7-6) Jurij Rodionov e porta a casa il primo punto per gli azzurri nel quarto di finale con l’Austria.

Il tennista romano ha vinto il primo set grazie a un break nell’ottavo game ed è andato in difficoltà nel secondo, quando ha dovuto rimontare da 2-5, annullando anche tre setpoint all’austriaco. Poi si è imposto al tiebreak.

Ora tocca a Flavio Cobolli contro Misolic. L’azzurro numero 22 al mondo in caso di vittoria ci proietterebbe già in semifinale, dove ad aspettarci c’è il Belgio che ieri ha sconfitto la Francia.

