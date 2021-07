Matteo Berrettini non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo.

Lo rivelano fonti vicine al Coni.

Il tennista italiano ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un "risentimento muscolare e deve restare a riposo 15 giorni". Si tratta di una "sgradita eredità" dell'exploit nel torneo di Wimbledon, dove domenica scorsa ha disputato (e perso) la finale contro Novak Djokovic, primo italiano di sempre.

Nella gara conclusiva il 25enne romano era sceso in campo con una fasciatura alla coscia.

Ieri era stato annunciato il forfait di un altro importante pilastro della Nazionale: il golfista Francesco Molinari.

Non partirà per Tokyo nemmeno Larissa Iapichino: la saltatrice in lungo, figlia di Fiona May, si è infatti infortunata in modo serio a un piede durante i campionati italiani a Rovereto.

La delegazione dell'Italia Team si attesta così a 384 atleti (198 uomini, 187 donne): dopo il 16 luglio, infatti, l'ITF non consente sostituzioni rispetto alla rosa di atleti indicata dai Comitati Olimpici.

