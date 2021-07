Niente Olimpiadi per il golfista Francesco Molinari.

Lo ha reso noto il Coni con un comunicato.

"Francesco Molinari è costretto a rinunciare a Tokyo 2020 - si legge sul sito del Comitato olimpico italiano -. L'azzurro del golf ha riportato un infortunio nei recenti impegni agonistici che non gli consentirà di recuperare in tempo per partecipare all'evento a cinque cerchi. L'Italia Team ha chiesto di poter sostituire Molinari con Renato Paratore e attende il via libera da parte della Federazione Internazionale per effettuare la sostituzione".

Non partirà per Tokyo nemmeno Larissa Iapichino: la saltatrice in lungo, figlia di Fiona May, si è infatti infortunata in modo serio a un piede durante i campionati italiani a Rovereto.

