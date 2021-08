"Non ci sono parole per descrivere la gioia che Lorenzo Patta ci ha regalato". Commentano così il sindaco di Oristano Andrea Lutzu e l’assessore allo Sport Maria Bonaria Zedda la strepitosa performance dell’atleta sardo, che con Filippo Tortu, Marcell Jakobs e Eseosa Desalu ha conquistato la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 ai Giochi di Torkyo 2020.

"Una settimana fa pensavamo di aver toccato il cielo con un dito grazie all'impresa di Stefano Oppo e invece in questi giorni sono arrivati altre grandi imprese. Alessia Orro con la nazionale di pallavolo femminile non ha vinto la medaglia ma è stata immensa ed è come se avesse vinto il metallo più prezioso. L'appuntamento è solo rimandato. Stefano Loddo è stato protagonista indiretto da allenatore. Oggi la gioia più grande con la medaglia d'oro di Lorenzo Patta. Una città intera saluta con un orgoglio infinito un atleta che è stato capace di un'impresa straordinaria, storica, che rimarrà impressa nella nostra mente e nelle pagine della più bella storia della città per sempre", aggiunge il primo cittadino.

"Lorenzo Patta, Stefano Oppo, Alessia Orro e Stefano Loddo. Questi ragazzi sono l'orgoglio di Oristano, l'orgoglio della Sardegna, l'orgoglio di una intera nazione - concludono il sindaco Lutzu e l'assessore Zedda -. Sembra un sogno, ma è realtà e il merito è di questi ragazzi".

