Carlos Alcaraz è il primo finalista di Wimbledon. Il fuoriclasse spagnolo ha sconfitto il numero 5 del ranking, lo statunitense Taylor Fritz, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3, 7-6.

Alcaraz, che si è imposto sull’erba londinese nel 2023 e nel 2024, è alla sua terza finale di fila a Wimbledon. Affronterà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Ottima la prova di Fritz, ma non basta a piegare lo spagnolo. Alcaraz ha accusato un passaggio a vuoto nel finale di secondo set, che gli è costato il parziale, e ha rischiato grosso al tiebreak del quarto, quando ha annullato due setpoint allo statunitense che avrebbero prolungato il match al quinto e decisivo set. Ma dal 4-6 in un amen ha fatto quattro punti di fila e l’ha chiusa 8-6, in 2 ore e 48 minuti.

Ora scendono in campo il numero 1 al mondo Jannik Sinner e il 7 volte vincitore di Wimbledon Novak Djokovic.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata