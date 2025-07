Una visita a sorpresa ha animato la mattinata al PalaManchia di Alghero: tra parquet e canestri, è apparso Facundo Campazzo, uno dei migliori playmaker in attività nel panorama europeo.

Il fuoriclasse argentino, stella del Real Madrid e punto fermo della Nazionale albiceleste, ha fatto tappa nella città catalana ed è stato ospitato nella struttura. A fare gli onori di casa, i dirigenti della Pallacanestro Alghero, entusiasti.

Non capita tutti i giorni, del resto, di vedere su un parquet sardo un giocatore che ha calcato i palcoscenici Nba con Denver Nuggets e Dallas Mavericks, prima di tornare a dominare in Europa con la maglia del club più titolato del continente.

Classe 1991, originario di Córdoba, Campazzo ha legato gran parte della sua carriera al Real Madrid, con cui ha vinto tutto: tre campionati spagnoli, due Euroleghe, quattro Supercoppe e due Coppe del Re. Non è noto se la sua presenza ad Alghero sia legata a motivi personali o turistici, ma il suo passaggio in Sardegna rappresenta un piccolo evento per gli appassionati della palla a spicchi.

