In una squadra che avrà 10 giocatori nuovi, per accorciare i tempi di amalgama coach Bulleri e il ds Sartori hanno pensato di “pescare” la coppia di guardie dalla stessa squadra. E così dalla squadra lituana del Neptunas Klaipeda dopo Nate Johnson sta per arrivare il play Desure Buie.

Classe 1997, 180cm di altezza (Bibbins era 173cm) Buie è un regista che in Europa ha giocato nei campionati di Slovacchia, Turchia e Germania, quindi in Lituania dove ha chiuso a quasi 14 punti di media col 36% nelle triple, il 94% ai liberi e 6 assist. Cifre comunque in linea con i campionati precedenti che evidenziano le buone doti da passatore e di discreto tiratore da fuori e ottimo tiratore di liberi.

Con l'ingaggio imminente del play titolare, mancano solo due stranieri per completare la Dinamo 2025/26: l'ala piccola titolare e il cambio delle guardie, che sarà probabilmente un esterno duttile.

