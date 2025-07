Iga Świątek ha vinto il torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. La polacca, numero 4 al mondo, si è imposta sulla statunitense Amanda Anisimova, numero 13, in due set col punteggio di 6-0 6-0.

Una finale senza storia, che si è chiusa in neanche un'ora di gioco (58’). «Non ho mai nemmeno sognato di vincere questo torneo, per me era una cosa troppo elevata», il commento di Świątek dopo il trionfo. «Mi sentivo già completa dopo aver conquistato altri slam, ma non mi sarei mai aspettata questo».

Domani, alle 17, il campo centrale ospiterà l'altra finale: l'attesissimo ultimo atto del singolare maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, terza volta in due mesi che i due si affrontano per un titolo dopo Roma e Parigi.

(Unioneonline)

