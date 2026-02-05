La velocità è nel suo Dna, le corse una passione che lo hanno portato in pochi anni a raggiungere traguardi sempre più importanti: Dennis Picci, 19 anni di Pula, è pronto al grande salto nel Campionato nazionale moto 4. Dagli esordi nelle competizioni amatoriali sino alla conquista delle piste più prestigiose, il motociclista nel corso degli anni grazie alla sua passione per questo sport e ai sacrifici è riuscito a far conoscere il suo nome fuori dai confini isolani. Il percorso di Picci è cominciato tra le curve del Sardinia Circuit di Tramatza dove, spinto da una pura passione amatoriale, ha scoperto la sua predisposizione per la velocità. In soli due anni, quella che era una passione si è trasformata in un progetto di vita, grazie all’ammissione alla prestigiosa 23 Riders Academy.

Consapevole di dover recuperare il gap tecnico rispetto a compagni di squadra con anni di esperienza alle spalle, Dennis ha dimostrato una capacità di adattamento fuori dal comune. Gli istruttori dell’Academy hanno subito identificato in lui qualità rare: una sintonia immediata con il mezzo e una visione di pista che lo hanno portato rapidamente a scalare le gerarchie, diventando in breve tempo uno dei migliori allievi del vivaio. Il 2026 è l’anno della svolta con il Team Bierreti: grazie ai risultati ottenuti e all’impegno dimostrato, Dennis debutterà il prossimo 18 aprile nella pista di Varano, in provincia di Parma, nel campionato Mes Moto 4, alla guida della nuova Ohvale GP7 della Honda.

Il giovane pilota di Pula, supportato dalla sua famiglia dovrà affrontare una stagione agonistica dura, che partirà da marzo per arrivare sino a ottobre, ma l’impegno non lo spaventa: «Voglio essere un esempio per tutti i ragazzi che hanno un sogno, voglio dimostrare loro che non bisogna mai arrendersi – spiega Dennis Picci, con l’impegno, la giusta guida tecnica e una volontà incrollabile, anche gli obiettivi più ambiziosi possono diventare realtà».

© Riproduzione riservata