Antonelli trionfa in Cina, è il primo italiano a vincere un Gp da 20 anni. Le lacrime sul podio: «Ho realizzato un sogno»Il 19enne bolognese della Mercedes precede il compagno di squadra Russell
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Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gp della Cina, al volante della Mercedes. È il primo italiano a imporsi in una gara del Mondiale dopo Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 vinse il Gp della Malesia.
Il bolognese, che ha solo 19 anni e mezzo e ieri è diventato il più giovane autore di pole position della storia della Formula 1, ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra George Russell. Poi Hamilton e Leclerc.
Per il britannico è il primo podio in una gara lunga da quando è arrivato a Maranello nel 2025. «Buon lavoro, avanti così ragazzi», ha detto Hamilton al team radio. A punti sono sanati anche Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine F1 Team), Liam Lawson (Racing Bulls), Isack Hadjar (Red Bull), Carlos Sainz (Williams) e Franco Colapinto (Alpine).
«Non riesco a parlare, sto per piangere. Grazie mille al mio team che mi ha aiutato a realizzare questo sogno. Sono davvero felice, ieri avevo detto che volevo riportare l'Italia in vetta e ci sono riuscito». Così Kimi Antonelli, in lacrime, commentando a caldo il trionfo nel Gp. «All'inizio ho dato troppo spazio alle Ferrari ma poi ho recuperato e sono riuscito a portare a termine la gara anche se nel finale con quel bloccaggio ho rischiato l'infarto», ha aggiunto Antonelli, che non era nato quando Fisichella vinse l'ultimo Gp di un italiano.
(Unioneonline)