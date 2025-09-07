FORMULA UNO
07 settembre 2025 alle 18:06
A Monza vince Verstappen davanti a Norris. Quarto posto per LeclercSul podio anche Piastri, Hamilton chiude sesto
Max Verstappen, su Red Bull, ha vinto il Gp d'Italia di Formula Uno a Monza, precedendo le McLaren di Lando Norris, secondo, e Oscar Piastri, terzo.
Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, vincitore lo scorso anno, quinto per George Russell (Mercedes), mentre l'altra Ferrari di Lewis Hamilton chiude al sesto posto.
