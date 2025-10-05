Fermin Aldeguer, 20 anni, ha vinto in Indonesia il suo primo gran premio nella classe MotoGP. Sul podio con lo spagnolo del team Ducati-Gresini anche Pedro Acosta (KTM) ed il compagno di squadra Alex Marquez.

Aldeguer, nativo di Murcia, é alla prima stagione in MotoGP. Gara da dimenticare per la Ducati del team ufficiale: subito fuori gioco Marc Marquez, tamponato dall'Aprilia di Marco Bezzecchi, al nono giro é caduto anche Francesco Bagnaia, scivolato mentre era in ultima posizione.

Sia Bezzecchi che Marc Marquez sono finiti in ospedale dopo l’incidente per sottoporsi ad esami più approfonditi.

