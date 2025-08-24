MotoGp: Marc Márquez inarrestabile, vince anche in UngheriaContinua la corsa in solitaria in testa alla classifica per lo spagnolo: settimo successo di fila
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ancora una vittoria per Marc Márquez che fa suo anche il gran premio dell'Ungheria sul circuito del Balaton Park. Per lo spagnolo della Ducati è il decimo successo in quattordici gare, il settimo consecutivo.
Sul podio anche Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, quarto Jorge Martín. Nono posto per Francesco Bagnaia.
In classifica, Marc Márquez sale a 455 punti ossia ben 175 in più del fratello Álex secondo (oggi si è classificato quattordicesimo). Bagnaia è terzo a quota 228, poi Bezzecchi quarto a 197.
(Unioneonline)