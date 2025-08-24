Ancora una vittoria per Marc Márquez che fa suo anche il gran premio dell'Ungheria sul circuito del Balaton Park. Per lo spagnolo della Ducati è il decimo successo in quattordici gare, il settimo consecutivo.

Sul podio anche Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, quarto Jorge Martín. Nono posto per Francesco Bagnaia.

In classifica, Marc Márquez sale a 455 punti ossia ben 175 in più del fratello Álex secondo (oggi si è classificato quattordicesimo). Bagnaia è terzo a quota 228, poi Bezzecchi quarto a 197.

